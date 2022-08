Calcio: Allegri, 'Szczesny ha una contusione, escluse fratture'

ROMA, 31 AGO - "Szczesny come sta? Ha avuto una contusione, escluse fratture". Così il tecnico della Juve Max Allegri sulle condizioni del portiere bianconero costretto a uscire dal campo per infortunio nel match vinto contro lo Spezia. "All'inizio della stagione è importante portare a casa i risultati, la condizione non è ottimale, ci sono gare ogni 3 giorni, ci sono tanti giocatori nuovi e non è facile. Noi - aggiunge Allegri a Sky - dobbiamo migliorare la gestione della gara che non vuol dire solo fare fase difensiva, ma abbiamo perso 2-3 palle in maniera banale e abbiamo iniziato a correre all'indietro e quei momenti vanno passati senza rischi, invece ci hanno infilato due tre volte. Bisogna far passare i minuti ed essere ordinati e poi rinunciare a giocare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA