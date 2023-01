Calcio: Alvini carica la Cremonese "E' tempo di agire"

CREMONA, 13 GEN - Massimiliano Alvini sa che quella di domani contro il Monza sarà forse l'ultimo appello per lui e per la sua Cremonese. 'Ci sono pochi discorsi da fare. sappiamo che ci aspetta una gara importante e c'è solo da agire, senza aggiungere altro - le parole del tecnico - Le sconfitte servono tanto quanto le vittorie per migliorare. In questo momento abbiamo più bisogno di fare che di parlare. Oggi la testa è un aspetto fondamentale e lavoriamo anche su quello perché non siamo stati incisivi come volevamo'.

