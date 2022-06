ROMA, 05 GIU - L'Argentina batte l'Estonia 5-0 in amichevole giocata a Pamplona e lo fa grazie alla cinquina personale di Leo Messi. La 'pulce' è andato a segno al 9' su rigore, poi al 45' ha sfruttato un assist del Papu Gomez. Il tris è arrivato in avvio di ripresa su passaggio smarcante di Molina, quindi ancora due gol per Messi al 26' e al 31'.

