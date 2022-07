ROMA, 27 LUG - E' terminata 5-1 per lo Spezia la sfida amichevole disputata in casa del Padova. A segno per la formazione ligure nel primo tempo Caldara e Strelec. Nella ripresa Podgoreanu, Agudelo e Antiste. Per i veneti Gagliano al 16'. Lo Spezia giocherà sabato un altro test amichevole, in Francia, contro l'Angers.

