Calcio:arbitri; bilancio Rocchi,stagione bella e molto complessa

FIRENZE, 24 MAG - L'utilizzo del Var ha ridotto gli errori in Serie A dell'86%: è uno dei dati emersi dall'incontro di fine stagione dei vertici arbitrali. Una stagione che il designatore Gianluca Rocchi, ha definito ''bellissima ma anche molto complessa e pertanto testante per tutti gli arbitri, in particolare per i più giovani, in una fase di ricambio generazione quale stiamo vivendo''. Rocchi ha evidenziato come in Serie B la riduzione degli errori sia stato addirittura superiore al 90% ma ogni sbaglio ''fa male, anche perché alcuni potevano essere evitabili. Ci sono stati momenti difficili, c'è chi ha fatto di tutto per crearci problemi ma una buona fetta del mondo del calcio ci ha dato una mano''. Il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, ha definito positiva la stagione ''ma non vogliamo fare trionfalismi, alcuni errori non sono mancati e abbiamo ancora tanta voglia di crescere e confrontarci. E' importante comunicare, speriamo di fare presto qualcosa di diverso puntando a smussare toni davanti a situazioni particolarmente critiche'''.

