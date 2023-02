Calcio: arbitri in campo con un segno rosso antiviolenza

ROMA, 15 FEB - Non solo in Serie A, ma in ogni partita in programma nel prossimo fine settimana, a partire dai campionati del settore giovanile e scolastico, gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso simbolo della campagna #UNROSSOALLAVIOLENZA. L'allargamento dell'iniziativa anche a livello territoriale è stato voluto dal vice presidente dell'Associazione italiana arbitri, Duccio Baglioni, insieme al comitato nazionale, ed ha trovato il pieno accoglimento da parte della Federazione italiana giuoco calcio. L'Aia e la Figc stanno infatti portando avanti insieme una campagna contro ogni tipo di violenza nel mondo del calcio. Un problema che riguarda anche le violenze commesse ai danni dei direttori di gara. Il presidente federale, Gabriele Gravina, in occasione della presentazione del report dell'Aic, ha infatti ribadito la ferma condanna alle aggressioni messe in atto contro gli arbitri. L'iniziativa #UNROSSOALLAVIOLENZA è stata promossa dalla Lega di serie A, in collaborazione con We World Onlus, in occasione della 23/a giornata di campionato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA