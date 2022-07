Calcio: Atalanta batte 12-1 squadra dilettanti svizzera

BERGAMO, 16 LUG - L'Atalanta ha battuto 12-1 i ticinesi del Gambarogno-Contone (Seconda Lega Interregionale svizzera, il primo livello non professionistico) nell'ultimo dei tre test programmati in ritiro al cento sportivo "Città di Clusone". A segno, nel primo tempo, due volte Koopmeiners (4' e 12'), tre Muriel (19', 24' e 35') e Okoli (32'), chiudono nella ripresa Boga (6'), la tripletta di Pasalic, Djimsiti (13') e Malinovskyi. Il gol della bandiera è arrivato su autorete di Demiral. Non hanno giocato Ilicic, Lammers e Miranchuk (sul mercato) più gli affaticati Sportiello ed Ederson. Ora i giocatori a disposizione di Gasperini proseguiranno il precampionato in sede, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, dove mercoledì 20 luglio alle 17 è prevista l'amichevole col Lecco a porte chiuse.

