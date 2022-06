Calcio: Atalanta; Demiral, felice di essere qui

BERGAMO, 20 GIU - "Ciao ragazzi, sono molto felice di essere qui con voi". Così Merih Demiral, su cui l'Atalanta la sera di venerdì 17 giugno ha esercitato il riscatto dalla Juventus dopo la stagione in prestito, in un video apparso sulla pagina Instagram del club nerazzurro. "Forza Atalanta, un abbraccio a tutti i tifosi. Ciao", si conclude il messaggio. Il difensore nazionale turco, che si trova in ferie come tutto il resto della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, è appetito in Premierl League, soprattutto dal Newcastle.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA