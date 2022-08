Calcio: Atalanta; Gasperini, col Milan festa per Bergamo

BERGAMO, 20 AGO - "Col Milan domenica sera è una festa, un'occasione per la città e la squadra". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, commenta così la sfida lombarda al vertice. "Una partita di cartello, perché ospitiamo chi ha vinto lo scudetto con merito. La forza dell'avversario la conosciamo, ma è una chance anche per noi - prosegue il tecnico -. Il Milan è un modello da seguire, in campo e fuori, per la qualità del gioco sviluppato da Pioli e per aver saputo puntare sui giovani di valore". Sconfitto negli ultimi tre scontri diretti dai rossoneri, Gasperini è reduce da un 2022 con la sola partita vinta a Bergamo in campionato contro la Sampdoria a febbraio: "Certamente non è l'avversario più comodo per invertire la tendenza dei risultati in casa. Ma possiamo giocarcela - chiude -. A Ederson dobbiamo dare qualche giorno in più, domani sarebbe una forzatura. Demiral è più avanti di Zappacosta, era un problema di articolazioni e non muscolare. Davide ha bisogno di più rodaggio".

