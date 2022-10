Calcio: Atalanta; le 300 panchine di Gasperini, più di Mondonico

BERGAMO, 08 OTT - Gian Piero Gasperini raggiunge a Udine la trecentesima partita da allenatore dell'Atalanta superando Emiliano Mondonico: "Il record di panchine per questa società è una cosa bellissima che mi ha cambiato la vita". Il tecnico traccia un bilancio della sua esperienza giunta alla settima stagione: "Quello che mi è successo qui a Bergamo è meraviglioso: mi sentivo già parte della storia della società, ma quando eravamo partiti non sapevamo quali traguardi avremmo raggiunto". Gasperini non vuole fermarsi al primo posto: "Ora guardiamo avanti, è una nuova fase, anche se la stagione è partita bene - chiude -. Cerchiamo di dare nuova energia, nuovi volti e una nuova fisionomia a questa squadra. Siamo alla ricerca di consensi di gioco, di qualità di squadra, perché i risultati sono già al massimo".

