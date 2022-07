Calcio: Atalanta si raduna, selfie e autografi a Zingonia

BERGAMO, 04 LUG - Raduno a ranghi ridotti per l'Atalanta, che si è ritrovata oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia con solo 15 giocatori. Tra loro anche Ilicic, che radiomercato vorrebbe ormai prossimo al trasferimento a Bologna. Per tutti oggi sono in programma i test fisici di rito. Nel ritiro di Clusone, dall'8 luglio, si aggregherà anche Ederson, il brasiliano in arrivo da Salerno per 12 milioni di euro e Lovato. Il 2002 Cittadini si è invece presentato con il suo procuratore Luca Ariatti per poi partire per Modena, dove andrà in prestito. Presenti a Zingonia anche alcuni tifosi, qualche decina, tra selfie e autografi con l'allenatore Gasperini e il neo direttore sportivo D'Amico.

