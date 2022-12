Calcio: Atletico cede Cunha in prestito, lo seguirà Joao Felix

ROMA, 25 DIC - E' ufficiale il trasferimento in prestito al Wolverhampton, ultimo in classifica in Premier League, dell'attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid Matheus Cunha. Il 23enne brasiliano era arrivato in Spagna nel 2021 dall'Hertha Berlino per 26 milioni di euro, ma ha poco impressionato Diego Simeone anche perchè dopo le sette reti della scorsa stagione, nell'attuale non ha mai segnato in 17 presenze. La sua partenza è definitiva, perchè l'accordo prevede l'obbligo di riscatto. Dall'Atletico sta per partire verso l'Inghilterra anche il portoghese Joao Felix, ma solo in prestito semplice - e oneroso, si parla di circa 18 milioni per sei mesi -, perchè il club madrileno intende incassare almeno 100 milioni da un'eventuale cessione del forte attaccante, somma che a questo punto della stagione ben pochi sono disposto a versare.

