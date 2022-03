Calcio: azzurri; Di Lorenzo indisponibile, lascia ritiro

ROMA, 20 MAR - Prima defezione per la nazionale di Roberto Mancini, verso i play off Mondiali: Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, dopo i controlli clinici effettuati questa mattina a Firenze, risulta indisponibile per le prossime gare della Nazionale e farà quindi subito ritorno al suo club. Gli azzurri convocati dal ct arrivano a Coverciano a scaglioni, ciascuno dopo le proprie partite di campionato, e il gruppo si completera' solo stasera.

