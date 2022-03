Calcio: azzurri; dopo Verratti lasciano il ritiro altri 5

ROMA, 26 MAR - Dopo Marco Verratti altri cinque azzurri lasciano il ritiro di Coverciano e non prenderanno parte al match di martedì prossimo in Turchia. Si tratta di Gianluca Mancini e Domenico Berardi, che hanno accusato problemi fisici nel corso della partita con la Macedonia del Nord e quindi sono indisponibili, e di Jorginho, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, "nell'ambito di un'alternanza prevista - fa sapere la Figc -in vista dell'amichevole Turchia-Italia di martedì 29 marzo". Intanto oggi il gruppo azzurro ha incontrato il presidente federale Gabriele Gravina, presente anche il ct Roberto Mancini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA