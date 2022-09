Calcio: azzurri; Verratti torna a casa

FIRENZE, 19 SET - Prime defezioni per la nazionale di Roberto Mancini. Al primo giorno di ritiro a Coverciano, in vista del doppio impegno di Nations League contro Inghilterra e Ungheria, il ct deve subito rinunciare a Marco Verratti: il centrocampista del Psg ha subito una forte botta la polpaccio ieri nella trasferta di Lione, si e' presentato in ritiro ma tornera' a casa in giornata. Da valutare le condizioni di Pellegrini e Tonali, possibile che venga aggregato Frattesi

