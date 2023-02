Calcio: Balata, riforme? Io avrei accelerato da tempo

ROMA, 13 FEB - "Io avrei già accelerato da diverso tempo". Cosi' Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, a margine del Premio Fortunato al Coni ha risposto rispondendo a una domanda sulla riforma del calcio italiano. "Noi in Serie B vediamo cambiare ogni anno 7 società su 20 - ha aggiunto Balata - Dobbiamo parlare di interessi dell'intero sistema. Bisogna partire dai requisiti oggettivi: strutture, capacità gestionali, sostenibilità. Qui c'è la chiave della riforma. E poi dobbiamo vedere cosa hanno fatto all'estero, perché si sono modernizzati molto prima di noi". Sul campionato in corso di B ha concluso: "Anche ieri abbiamo superato i 100 mila spettatori complessivi negli stadi in un turno. Il nostro è un campionato che come al solito esprime grandi valori. C'è stato un incremento del livello tecnico, di risultati in termini di appeal televisiva per quello che è a tutti gli effetti il campionato degli italiani".

