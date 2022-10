Calcio: Balata 'rivediamo sistema in un'ottica sostenibile'

ROMA, 31 OTT - "L'obiettivo che dobbiamo porci tutti, responsabilmente, è rivedere questo sistema nell'ottica della sostenibilità e del valore delle competizioni. Il sistema così non regge". Lo ha detto Mauro Balata, presidente della Lega di B, dopo l'approvazione delle licenze nazionali per la stagione 2023-24 nel Consiglio Federale di oggi. "La riforma va fatta ora, non entro l'anno. Noi abbiamo fatto grandissimi sforzi, abbiamo avuto un incremento del valore delle produzioni di oltre il 50%. Ma abbiamo anche il tema delle 4 retrocessioni e delle 7 società su 20 che cambiano ogni anno, qualcosa di anomalo a livello internazionale - prosegue entrando nello specifico della riforma del calcio italiano che le Leghe dovranno affrontare - La Serie B aveva già approvato la proposta del presidente Gravina, dopodichè non ci è stato restituito un proposito, una controproposta o qualcosa di simile. Bisogna fare la riforma e trovare una sintesi perchè oggi siamo indietro rispetto ad altri sistemi calcistici".

