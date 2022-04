Calcio: Balata, Serie B baluardo italianità giocatori

ROMA, 08 APR - "La Serie B è un baluardo dell'italianità nel calcio". Lo ha detto il numero uno della serie cadetta Mauro Balata durante la presentazione in Figc delle politiche giovanili e dei dati sui giovani all'interno del mondo della Serie B. "Questi ragazzi rappresentano un patrimonio anche in vista dei mondiali del 2026, bisogna tutelare i giovani - ha continuato Balata - Sono un loro difensore e per noi sono un arricchimento. E' chiaro che vanno messi insieme a persone più esperte. Giocando titolari e facendo esperienza in B diventano calciatori importantissimi pronti per i palcoscenici nazionali e internazionali. Se non si supera questo pregiudizio, non tanto da noi, ma in altre leghe, non riusciamo a risolvere questo problema che ha una matrice culturale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA