Calcio: bandiera indosso, ucraina Monzul arbitra in A donne

MILANO, 20 MAR - Con la bandiera dell'Ucraina avvolta sulle spalle e lo striscione della Figc femminile 'Play for peace', Kateryna Monzul, arbitro di livello internazionale, è tornata a dirigere una partita di calcio, la sfida di Serie A femminile Inter-Sampdoria. Fuggita dall'Ucraina, martoriata dalla guerra, e accolta dall'Italia, Monzul grazie alla collaborazione tra le Federazioni potrà ritrovare un po' di normalità sui campi italiani e non solo. "Gli uomini - racconta Luciano Luci presidente del dipartimento arbitraggio Federazione Ucraina - non possono lasciare l'Ucraina, donne e bambini sì e Kateryna è riuscita ad andare via insieme alla sorella e alla nipote. Grazie a Rosetti siamo riusciti a trovarle un alloggio e siamo riusciti a farla tornare ad arbitrare. Questa tra Inter e Sampdoria è la prima partita, per lei è molto importante. E' un primo tassello".

