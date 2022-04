ROMA, 24 APR - Ancora una sconfitta per il Barcellona, battuto 1-0 al Camp Nou dal Rayo Vallecano. Il ko dei blaugrana spalanca le porte del titolo al Real Madrid, a un solo punto dalla vittoria della Liga. Quella contro il Rayo Vallecano (gol di Alvaro Garcia) è la terza sconfitta in casa in dieci giorni, dopo l'eliminazione in l'Europa League subita contro l'Eintracht Francoforte (3-2) e la sconfitta per 1-0 contro il Cadice nella Liga.

