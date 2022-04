Calcio: Bastoni "cresciuto all'oratorio, Gasperini fondamentale"

ROMA, 29 APR - "Ho mosso i miei primi passi a livello calcistico in un oratorio, son sempre stato un bambino molto timido e facevo fatica a interagire con gli altri nelle squadre di calcio, quindi venivo in Oratorio con i miei amici e giocavamo". Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della nazionale, è il protagonista di "Day Off", il programma di DAZN che racconta una giornata fuori dal campo in compagnia di un calciatore di serie A. Il primo club a scoprirlo fu l'Atalanta: "Al provino mi ha portato il papà di una mia compagna d'oratorio che ha detto a un visionatore, Franco Maffezzoni, di venire a vedermi e lui mi ha portato nell'Atalanta a 7 anni e non me ne sono più andato fino ai 19" racconta, tra l'altro, Bastoni. "Gasperini per me è stato fondamentale, a 17 anni mi ha chiamato in prima squadra - ricorda ancora - in un'Atalanta che puntava già all'Europa. Ha puntato su di me fin da subito, io ho ripagato la sua fiducia e lo ritengo una persona fondamentale per il mio percorso". Un altro allenatore citato è Antonio Conte, "al quale devo veramente tanto, mi ha consacrato, mi ha trasmesso tanto a livello tecnico e di mentalità. Non è da tutti far giocare un ragazzo nell'Inter, in un Inter che doveva ripartire quindi gli devo tantissimo".

