Calcio: Beckham vuole convincere Ronaldo a giocare per Miami

LONDRA, 16 NOV - David Beckham sta cercando di convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nel suo club, l'Inter Miami. Dopo l'intervista-sfogo con la quale ha accusato il Manchester United di tradimento, non sembra esserci più futuro per CR7 all'Old Trafford. In attesa di una decisione ufficiale da parte della dirigenza inglese, è stato il manager Erik ten Hag - anch'egli bersaglio delle dure critiche del portoghese - a sancire la fine della seconda esperienza di Ronaldo con la maglia dei Red Devils: il tecnico olandese ha fatto sapere che CR7, che nel frattempo ha raggiunto il Portogallo in vista dell'inizio dei mondiali in Qatar, non giocherà mai più per la sua squadra. Si va dunque verso la risoluzione anticipata del contratto di Ronaldo, in scadenza in giugno. Finora l'interessato ha lasciato intendere di voler continuare in Europa, sentendosi ancora competitivo ai più alti livelli. Ma oggi il tabloid Sun riporta un'indiscrezione di mercato secondo cui sarebbe in corso una trattativa, già ben avviata, per il passaggio di Ronaldo in MLS, nel club di Miami di proprietà di Beckham. L'obiettivo n.1 dell'ex Spice Boy resta Lionel Messi, ma Ronaldo rappresenterebbe più di una valida alternativa, qualora l'argentino facesse scelte diverse.

