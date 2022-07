Calcio: Bellanova è dell'Inter, 'è un sogno che si avvera'

MILANO, 06 LUG - Raoul Bellanova è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: l'esterno classe 2000 arriva dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto. "È difficile discrivere le mie emozioni ora, perché sto realizzando un sogno che avevo fin da quando ero piccolo, ossia giocare per la mia squadra del cuore. È un sogno che si avvera: spero di ripagare la fiducia che il Club ha riposto in me", le sue prime parole a Inter Tv. "Giocare a San Siro per me è sempre stato un sogno. Lo è stato anche giocarci da avversario dell'Inter, come nell'anno passato. È stato emozionante, da brividi: non vedo l'ora di entrarci con la maglia nerazzurra - ha aggiunto -. Ho tantissima voglia di lavorare con Inzaghi, anche perché il mister ha valorizzato diversi giocatori nel mio ruolo. Non vedo l'ora di scendere in campo con questa maglia, con i miei nuovi compagni e insieme al mister. Un messaggio ai tifosi? prima di tutto voglio salutarli: sono sicuro che ci daranno tanto affetto e tanta carica, come hanno sempre fatto", ha concluso.

