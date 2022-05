Calcio:Berlusconi,derby Monza-Milan? Non so dove starà cuore

MILANO, 30 MAG - "Il derby con il Milan in Serie A? Non saprò dove starà il cuore. Vedremo, sarà difficile e farò riflessioni profonde". Lo ha detto il patron del Monza Silvio Berlusconi, intervistato ai microfoni del Tg5 dopo la storica promozione dei brianzoli in Serie A. "È un sogno che sembrava impossibile soprattutto per i cittadini di Monza. Il Monza è stato fondato nel 1912 e in 110 anni non era mai andato in Serie A, mentre la provincia e la città stessa se lo meritavano - ha aggiunto -. Nella provincia ci sono 870mila abitanti e oltre 74mila tra partite iva e imprese, è una provincia molto laboriosa e si merita di avere una squadra che bene la rappresenti nel massimo campionato". "Vincere scudetto e Champions? L'ho detto ridendo, era una boutade - ha proseguito Berlusconi -. Al Milan ho vinto otto Coppe campioni e cinque scudetti, oggi sono ancora il presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Abbiamo vinto 29 trofei, dallo scudetto alla coppa del mondo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA