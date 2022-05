Calcio: Blessin,ora ripartire subito per puntare la A

GENOVA, 21 MAG - "Abbiamo assolutamente la responsabilità per i nostri tifosi di fare subito il possibile per tornare in serie A". Alexander Blessin ha ancora negli occhi le immagini della Gradinata Nord che nel giorno del definitivo addio alla serie A ha cantato per 95' nonostante l'ennesima sconfitta e al triplice fischio è rimasta oltre 20' a cantare e sbandierare con la squadra, lo staff tecnico e la nuova dirigenza immobile sul campo a guardare i tifosi festeggiare. "La nostra missione adesso è quella di ritrovarci tra un anno a quest'ora a festeggiare la risalita-ha sottolineato Blessin-. Il nostro è un dovere nei confronti di questi incredibili tifosi". Un Genoa che andrà avanti proprio con il tecnico tedesco ma con una rosa giocoforza rinforzata. "Vogliamo creare una rosa composta da giovani selvaggi e giocatori esperti ma soprattutto elementi di qualità in ruoli chiave. La fiducia? La sento al cento per cento. D'altra parte sin da quando ho firmato il 19 gennaio scorso conoscevo la situazione e in questi mesi ho sempre parlato con Spors (g,m,) e ogni settimana con Wander (777 Partners) e il presidente Zangrillo. Questo è un progetto a lungo termine e per me è molto importante avere la fiducia della società al cento per cento, che sento, perché solo tutti insieme possiamo superare qualunque ostacolo". Un Genoa dunque pronto a ripartire. "Inizieremo subito a progettare la rosa per la prossima stagione . Servono giocatori di qualità nei ruoli chiave, giocatori che abbiano l'orgoglio di portare questa maglia. Ma sono positivo anche perché avrò la possibilità di seguire tutto sin dalla preparazione estiva. Ripeto sapevo a cosa andavo incontro ma sono veramente orgoglioso di essere l'allenatore di un club eccezionale come il Genoa". .

