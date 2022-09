Calcio: Bologna-Fiorentina 2-1

BOLOGNA, 11 SET - Prima vittoria stagionale per il Bologna: l'esonero di Sinisa Mihajlovic scuote i rossoblù, che sotto gli occhi del nuovo allenatore Thiago Motta, presente in tribuna al Dall'Ara battono la Fiorentina in rimonta. Primo tempo senza emozioni, nella ripresa la Fiorentina passa in vantaggio al 54' con la rete di Martinez Quarta che appoggia in rete l'assist dalla sinistra di Saponara. Ma il Bologna reagisce e ribalta il match in tre minuti (59' e 62'): prima il pari di Barrow (la cui ultima rete risaliva proprio all'ultimo incrocio con la Fiorentina, dello scorso dicembre), poi il 2-1 di Arnautovic che poco dopo lascia il campo per infortunio muscolare.

