Calcio: Bonucci bacia maglia, esser juventini cosa più bella

TORINO, 02 MAG - "Non avevo mai baciato nessuna maglia ma oggi, nel giorno del mio compleanno, con la fascia al braccio, ho sentito che era il momento giusto per dichiarare l'amore che provo per questa maglia": così Leonardo Bonucci, in un lungo post sui social, festeggia la doppietta nella sfida contro il Venezia e l'approdo matematico in Champions League. "Quella pausa ci ha reso ancora più uniti, oggi si è chiuso un cerchio - aggiunge il difensore bianconero - Grazie, perché essere juventino è la cosa più bella che possa esistere". Anche Danilo esalta la prestazione di squadra: "È un periodo complicato, però contano i 3 punti. Serve il sacrificio e la testa giusta per raggiungere gli obiettivi" si legge sul profilo Instagram del brasiliano.

