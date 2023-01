Calcio, c'è voglia di Catania: oggi 15.000 allo stadio per il derby col Ragusa. Si rivede Pelligra in tribuna

Il dato di ieri sera era già un un trionfo (di adesioni): quasi 12 mila abbonati, inoltre 3.072 tagliandi acquistati al dettaglio. I tifosi del Ragusa saranno 139. E dalle 9 alle 11 saranno aperti i botteghini di piazza Spedini per la vendita di altri biglietti, mentre fino alle 14,30 si potranno ritirare gli abbonamenti. Si va verso le 15 mila (e forse oltre) presenze, una conferma di quanto ci sia voglia di Catania dopo la pausa di fine anno.

Pubblicità

Anche la presenza dei tifosi ospiti sarà importante per fungere da giusta cornice a una partita tutta da scoprire. Le due curve stracolme, un altro punto caldo del tifo come la tribuna B con tantissime presenze e pochi posti liberi, nella centrale ci sarà la solita calca attorno allo stato generale del Catania Ssd. Insomma non è una novità, ma in questa stagione di belle sensazioni, lasciamo spazio agli aspetti positivi e siamo più propositivi, perchè i risultati sono davvero straordinari. E questo il pubblico sperava, questo il tifo organizzato e non sostiene.

Le coreografie cambiano continuamente, non muta la spinta di chi – in una città che soffre per mille carenze, ma che continua ad accogliere turisti da tutto il mondo e in ogni momento dell'anno – ha riscoperto il piacere di andare allo stadio e godersi non solo la gara, ma anche le tappe di un progetto che sembra solido. Che guarda oltre la Serie D. Un progetto che prevede la realizzazione di strutture proprie per fare giocare i giovani.

E pazienza se, ancora, Torre del Grifo è chiusa e bloccata da mille impedimenti burocratici e non solo. Quanto al Massimino qualcosa si muove. Avanti piano, ma dopo 30 anni vissuti con pochi interventi, si attende il graduale completamento che la dirigenza, con una buona dose di gentilezza nei rapporti, sta aspettando senza affrettare i tempi.

Ai tifosi piace il ritorno a Catania di Ross Pelligra che, come ha spesso fatto, prima del match scenderà ai bordi della pista di atletica per salutare i sostenitori e ricambiare gli applausi. Una scena che porta bene e che riconcilia con i pensieri positivi di una tifoseria che per anni ha sofferto e adesso vuole risalire la china in gran fretta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA