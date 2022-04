Calcio: Cagliari; Pavoletti e Marin negativi,pronti per Juve

CAGLIARI, 04 APR - Arrivano due rinforzi per il Cagliari in vista della gara di sabato prossimo con la Juventus: tampone negativo per Pavoletti e Marin. I due giocatori rossoblù saranno a disposizione di Mazzarri già da domani. Il tecnico toscano, però, non potrà contare su Grassi, dopo il rosso rimediato ieri contro l'Udinese. Dopo la batosta della Dacia Arena, allenatore e giocatori si sono ritrovati in tarda mattinata ad Assemini. Mazzarri - come annunciato ieri nel dopo partita - ha parlato a lungo con la squadra per chiedere una reazione e una svolta in vista delle ultime sette partite del torneo che decideranno le sorti delle squadre impegnate nella corsa salvezza. Non è escluso un ritiro anticipato in vista della gara con la Juve.

