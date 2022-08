Calcio: Cagliari, rinnovo sino al 2025 per Deiola

CAGLIARI, 01 AGO - Era stato indicato come il possibile capitano della rinascita del Cagliari ma, anche a causa di problemi nella preparazione precampionato, non ha potuto indossare la fascia perché assente nelle amichevoli con Olbia, Strasburgo e Leeds. Ruolo ancora da stabilire, quello del capitano, perché in lizza ci sarebbe anche Pavoletti. Tuttavia, al di là di chi sarà il prescelto, ora Alessandro Deiola ha rinnovato il contratto: ha infatti firmato un nuovo accordo con il club sino al 30 giugno 2025. Classe 1995, sardo di San Gavino Monreale, è cresciuto con la maglia rossoblù. Finora ha totalizzato 104 presenze in competizioni ufficiali. Nell'ultima stagione è stato uno dei migliori marcatori del Cagliari con 6 gol realizzati tra Coppa Italia e campionato.

