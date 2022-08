Calcio:Capello,Ronaldo al Napoli? 'Scelta tra presente e futuro'

ROMA, 29 AGO - "De Laurentiis i conti li sa fare bene, è questione di soldi e prospettive. Con Ronaldo c'e' il presente ma non la prospettiva futura, con Osimhen c'è la prospettiva". Fabio Capello interviene a radio anch'io sport sul possibile sbarco a Napoli di Cristiano Ronaldo al posto di Osimhen che finirebbe al Manchester United in cambio di 100 milioni di euro. "Che Ronaldo non faccia gruppo è chiaro, ma questo è un problema di Spalletti. La velocità rispetto a Osimhen non c'è più, ma con due colpi può risolvere la partita ed ha più qualità rispetto. Parliamo di fantacalcio"

