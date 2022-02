Calcio Catania, il Tribunale dà una proroga di sette giorni: forse c'è un compratore

Ultima chiamata per il Catania calcio. Il Tribunale di Catania ha concesso un’altra proroga dell’esercizio provvisorio per procedere alla vendita del titolo sportivo. Il provvedimento del Tribunale etneo suona come un ultimatum: c’è tempo fino al 4 marzo per un nuovo bando per l’asta. Se non dovesse presentarsi nessuno il campionato dei rossazzurri terminerebbe anzitempo. Ma perché il Tribunale ha concesso una proroga? Forse – ed è la speranza di tutti i tifosi - c’è chi “pressa” per rilevare il titolo e in città si vocifera di due cordate pronte a fare un’offerta: una di imprenditori romani e una con imprenditori catanesi. Ma è davvero l’ultimo tentativo per la cessione del titolo sportivo. Scaduta questa proroga c’è il baratro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA