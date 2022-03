Calcio Catania in campo alle 14,30 ad Avellino per dimenticare Foggia

Il test si spera dell’immediato riscatto arriva per fortuna subito per i rossazzurri che dopo il crollo con tanto di figuraccia a Foggia, affrontano oggi pomeriggio l’Avellino alle 14,30: una nuova gara ancora lontana dal Massimino, una partita che lo scorso 26 febbraio non si era potuta giocare al Partenio-Lombardi per impraticabilità di campo dovuta alla neve.

Adesso tutto è pronto per il recupero con il rischio poi il Catania sia costretto a fermarsi un’altra volta domenica prossima per le notizie poco incoraggianti che arrivano da Taranto dove nella squadra pugliese al momento ci sono ben 24 tesserati positivi al Covid e si aspettano l’esito degli ulteriori tamponi.

Ci sarà subito una nuova partita da recuperare? Probabilmente sì e la settimana più indicata sembra quella dal 18 al 24 aprile, ma si vedrà più avanti.

I pensieri della squadra di Baldini sono al momento concentrati sul confronto di oggi con una della squadre più forti del campionato, terza in classifica, passata dalle mani del volpone Piero Braglia - ex rossazzurro anni Ottanta - esonerato lo scorso 16 febbraio a quelle di Gaetano Gautieri più volte accostato nelle stagioni precedenti, alla panchina del Catania. Un cambio di tecnico che però non sembra aver migliorato il rendimento discontinuo degli irpini che in casa continuano a soffrire più del dovuto.

Tanti gli ex rossazzurri nell’Avellino e cioè Riccardo Maniero che non fu compreso a Catania e che comunque non è stato convocato perché infortunato, poi ci sono Ciancio e Carriero. Pantanelli è invece l’unico ex dell’Avellino ma meglio guardare al presente e comprendere l’importanza di questa gara per un Catania che ha ceduto di schianto a Foggia suscitando clamore, preoccupazioni e perplessità a non finire.

BALDINI RIVOLUZIONERA’ LA SQUADRA? Solo lui può saperlo e prendersi anche le dovute responsabilità. Occorrono punti per mettersi presto al sicuro e il tecnico dovrà agire soprattutto sul piano psicologico. La formazione? Difficile stabilire se ad esempio concederà una prova d’appello a Sala dopo la goleada subita a Foggia o inserirà Stancampiano - Baldini ha sempre detto di considerare i due portieri entrambi titolari -. Zanchi potrebbe essere preferito a un Pinto tra i peggiori a Foggia e poi il dilemma centrocampo dove mancherà Greco convocato nella Nazionale Under 20: ci sarà il trio Simonetti, Rosaia e Provenzano? Problemi anche in attacco privo nuovamente di Moro - squalificato e fra l’altro impegnato anche lui in Nazionale - e ancora Russotto Ko, rientra Sipos in posizione avanzata. Poi resta da decidere chi mandare nella mischia tra Biondi, Russini e Piccolo.

EXTRACAMPO: VENERDI’ IL ROGITO?. Riportiamo quanto trapelato nelle scorse ore, compreso l’allungamento dell’esercizio provvisorio al 17 aprile che poi slitta al 19 essendo il 17 Pasqua.

Non abbiamo comunicazioni ufficiali in proposito e lo ribadiamo ancora una volta: sappiamo solo che Mancini s’aggira per la città assistito dal suo legale. Si aspetta l’atto ufficiale che sancirà l’acquisto del ramo d’azienda sportiva, il resto sarà una pagina tutta da scrivere.

Niente più parole, occorrono i fatti e anche lo stesso Mancini si assuma subito le proprie responsabilità, ma attenzione che nessuno giochi sul futuro della maggiore espressione calcistica cittadina perché al Catania è stato già fatto tanto male e i tifosi sono comprensibilmente stanchi, delusi e arrabbiati.

