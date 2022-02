Calcio Catania penalizzato di altri 4 punti poco prima del match in casa dello Stabia

La decisione era ormai certa, mancava l'ufficialità. Il Catania è stato penalizzato di altri quattro punti dal Tfn, il Tribunale Federale Nazionale. E, com'è capitato per l'asta deserta e per altre decisioni, il verdetto è arrivato alla vigilia di una partita di calcio - quella in casa dello Juve Stabia - che, adesso, per i ragazzi di Baldini diventa ancora più difficile gestire sul piano mentale.

Il Catania, per gli stipendi non pagati in tempo, ma in netto ritardo, ha fin qui perso per strada sei punti, adesso scende a quota 25 in zona play out, la Paganese che ne conta 26 è attualmente salva. Ma mancano ancora molte partite per delineare un quadro d'insieme. E, soprattutto, per capire se il club rossazzurro continuerà con l'attività, considerato che il 28 scade l'esercizio provvisorio.

