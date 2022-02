Calcio Catania, perché nessuno vuole comprarlo? Il rischio di un'altra asta deserta

Venerdì l'asta competitiva, sabato il match interno col Monterosi, lunedì 7 l'esercizio provvisorio che scade. Ogni settimana è la più importante per il Catania: abbiamo scritto sempre così perché la vita del calcio cittadino, ormai, è più uno scadenziario da aula di Tribunale che altro. Sì, ogni settimana sembra l'ultima. E se quella appena cominciata fosse davvero quella della resa dei conti?

Fino a oggi non ci sono state voci serie, solide, di eventuali candidature. Perchè si può andare allo stadio e farsi notare. O si può rimanere a casa e lanciare appelli più o meno validi. Ma quel che conta non è discutere, rimpiangere, o chiamare a raccolta. Il particolare che fa la differenza è soltanto uno: presentare le proprie buone intenzioni – con un anticipo del 25 per cento della somma richiesta nel bando – all'indirizzo certificato del Tribunale etneo.

Gli “annacamenti” (c'è bisogno di tradurlo?) in giro per Catania o in video dietro la scrivania, o ancora dati in pasto tramite messaggeri più o meno seri e accreditati, servono a qualcosa? Sì, a fare innervosire ancor più i tifosi, già passati dall'attesa vana della prima asta.

Fino a ieri, questo era lo spiffero fuoriuscito dalle porte sbarrate del Tribunale, non c'era traccia di offerte. Questo si sussurrava nei dintorni di piazza Verga. Ma oggi si comincia a contare nuovamente. Ore, non giorni. Le indiscrezioni sono quelle già note. L'imprenditore Benedetto Mancini è stato colui che, di fatto, ha contribuito alla riapertura del bando perché sarebbe seriamente interessato. Ma una buona parte del pubblico, dopo averlo visto in compagnia di alcuni elementi della Sigi, lo ha “bollato” come elemento non gradito alla piazza: «Meglio ripartire da zero che non dai soliti noti» scrivono sui social molti tifosi. E lo striscione esposto dalla curva Nord nei giorni scorsi è una conferma. Nel caso di alcuni potenziali candidati, ci sono dei precedenti sportivi – e citiamo solo quelli – che non sono andati a buon fine. Dunque perché il Catania interessa all'imprenditore laziale? O alla cordata oltre Stretto? Vedremo se venerdì qualcosa emergerà. S'era materializzato pure il nome di Roberto Felleca, ex patron del Como, poi accostato a Pistoiese, Samb, Rieti e tanti altri club.



Anche qui, solo voci. Ma qualcuno pensa davvero che a Catania la gente è così ingenua da farsi conquistare da elementi che inseguono squadre in giro per l'Italia e poi l'affare non si chiude mai? Catania non ha voglia di perdere tempo e non è nemmeno una terra di conquista. Ben vengano tutti i Mancini e i Felleca di questo mondo. Ma con un piano industriale serio e molto duraturo. E con la prospettiva di spendere: non per sopravvivere, ma per rilanciare in modo definitivo.

Russo Morosoli? Ha lanciato un appello ai concittadini imprenditori e poi – dopo lo scontro epistolare con l'avv. Ferraù – non ha più diffuso messaggi pubblici alla città. La sensazione è che, dopo tanto (e inutile) discutere, l'asta rischia di andare ancora una volta deserta. A meno che (voglia il cielo…) ci sia un imprenditore che abbia guidato a fari spenti, infischiandosene di tastare il polso alla città o di farsi vedere al Massimino, lavorando per formulare una proposta seria. Mah.

Quanto all’esercizio provvisorio, è possibile che dopo la data del 7 marzo venga ancora prorogato. Ma la condizione essenziale, per i curatori, è che ci siano soldi da amministrare. E, in questo modo, navigando a vista e con difficoltà ancora maggiori, si potrebbe arrivare alla fine del campionato senza rinunce clamorose visto che mancano a dieci gare (compreso il recupero di Avellino) alla conclusione della stagione regolare.

