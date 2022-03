Calcio Catania, pubblicato un terzo bando: l'imprenditore Mancini torna in corsa

C'è uno spiraglio che si apre per permettere al Catania di completare la stagione e, magari, programmare le prossime. Il Tribunale etneo qualche istante fa ha pubblicato le modalità di un terzo bando pubblico per la vendita del ramo d'azienda sportivo. La scadenza è stata fissata il 15 marzo alle 14. La base d'asta resta di 500 mila euro, con una caparra da versare pari al 25 per cento (ovvero 125 mila euro). Non ci saranno possibilità di rilancio, stavolta, ma in caso di più offerte saranno i curatori a strutturare l'asta.

In queste ore è emerso, e lo abbiamo verificato, come l'imprenditore laziale Benedetto Mancini abbia versato il deposito cauzionale di 125 mila euro candidandosi – per ora unico soggetto noto pubblicamente – a rilevare il ramo d'azienda del Calcio Catania. Entro martedì 14, dunque, dovrà versare la restante somma o rischia di perdere l'investimento.

