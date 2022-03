Calcio Catania, scaduti i termini per l'asta: c'è solo l'offerta di Mancini

Alle 12 è scaduto il termine per presentare le offerte e rilevare il ramo d'azienda sportivo del Calcio Catania. Le candidature dovevano pervenire a un indirizzo di posta elettronica certificato messo a disposizione dal Tribunale etneo. Dalle indiscrezioni che emergono a partecipare al bando pubblico pare sia stato soltanto l'imprenditore Benedetto Mancini, il quale in mattinata aveva provveduto, tramite i suoi legali, a iscrivere al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Catania una società, la Football Club Catania 1946 Srl, con sede a Catania in via Caserta dei Carabinieri.

Pubblicità

Lo stesso Mancini risulta in qualità di Amministratore Unico. L'iscrizione alla Camera di Commercio era uno dei requisiti fondamentali per partecipare all'asta. Ma sarebbbe anche emerso che il capitale sociale di questa nuova impresa è di 10 mila euro nonostante il bando preveda un capitale sociale non inferiore al prezzo base dell'asta, che è di 500 mila euro.

Alle 16 è prevista l'apertura delle buste nella sede del Palazzo di Giustizia in piazza Verga, se ci fossero altri imprenditori o altre società partecipanti, dalle 17 in poi si potrebbe procedere all'asta al rialzo. Si attendono sviluppi, con i tifosi e la città in spasmodica attesa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA