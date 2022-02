Calcio Catania, ultima settimana di speranza tra nomi vecchi e nuovi

Garanzie e certezze cercansi. L’oggetto del desiderio che ha attirato le attenzioni della piazza catanese, da oltre un anno e mezzo, è quell’Elefante dalla storia gloriosa e orgogliosa, simbolo del Calcio Catania trafitto da un fallimento che nessuno ancora riesce a metabolizzare. Se in città è ancora lecito parlare di calcio a Catania, lo si deve senza alcun dubbio all’opportunità concessa dal Tribunale di Catania, di garantirne l’esercizio provvisorio in più di un’occasione, con l’ultima proroga in ordine di tempo concessa fino al 7 marzo 2022.

Una scelta dettata dal «particolare interesse sociale» – come identificato nella nota di piazza Verga dello scorso 11 febbraio – che nessuno potrebbe definire scontata o banale e che ha aperto, nuovamente, scenari di profondo cambiamento attorno a ciò che resta del titolo sportivo rossazzurro. La nuova asta competitiva indetta per la vendita del ramo di azienda calcistica del Calcio Catania spa e fissata per il 4 marzo 2022, è l’atto definitivo di una storia che annovera lunghi strascichi e vede all’orizzonte, le solite figure dal passato vago e confuso.

Il fascino dell’Etna, e non è più un mistero, pare aver fatto breccia in Benedetto Mancini, imprenditore romano, con un trascorso nel mondo dello sport anche nell’Europa dell’Est, che dopo aver tentato senza successo un suo ingresso nel mondo del calcio professionistico in piazze quali Catanzaro, Foggia, Palermo e Siena (e non sono state citate tutte), pare abbia intenzione immediata di costituire una società e presentarsi alla procedura competitiva.

L’imprenditore è stato allo stadio in occasione delle ultime due ravvicinate partite disputate al Massimino e si è imbattuto in alcuni ex soci Sigi. Sospetti leciti, timori pure, considerato l’epilogo triste a cui la città ha assistito lo scorso 22 dicembre con l’ormai ultima proprietà della compianta matricola 11700.

Le garanzie, per restare in tema, al momento non ci sono e non è scontato arrivino nel momento fatidico in cui, stando a quanto filtra, il registro delle imprese della camera di commercio, conterà una società nuova di zecca pronta a schierarsi ai blocchi di partenza dell’asta. Ad oggi, la proposta di Mancini vedrebbe nella consistenza e la solidità, le principali incognite.

La brama di appropriarsi di un club che non ha mai tradito in termini di seguito e supporto non si discute, ma non è allo stesso tempo possibile nascondere le perplessità per i recenti interessamenti dell’imprenditore di Roma mai sfociati in un concreto interesse, o peggio (come accaduto con il Latina) culminati con un esito disastroso e ancora sotto la lente d’ingrandimento della Procura.

Ombre, sempre più pressanti, che fanno il paio con le reazioni della gente ma soprattutto con la manifestazione d’interesse presentata dallo stesso Mancini lo scorso dicembre e definita “irrilevante” dal Tribunale. Una porta chiusa che a quanto pare, non ha scalfito le ambizioni dell’imprenditore del Lazio.

C’è soltanto Mancini? A quanto pare no. Il Catania ha gli occhi puntati di diversi soggetti, ma gli altri nomi coincidono con gli stessi circolati in tempi non sospetti accanto ad altri club in odore di fallimento. L’imprenditore Roberto Felleca, ex numero 1 di Como e Foggia, si era detto pronto a partecipare all’asta con base fissata a 500.000 euro, ma la sua candidatura non vuole ancora saperne di accendersi. Infine, ma ben più defilata, reggerebbe l’interesse di un gruppo del nord, fortemente stuzzicato da Torre del Grifo Village e consapevole del bacino importante della città in termini di utenza e calore.

Nel frattempo, i curatori fallimentari, a cui nessuno onestamente potrebbe muovere alcuna critica, stanno gestendo non senza qualche grattacapo l’attività ordinaria, con l’intento di arrivare alla seconda e probabilmente definitiva asta con un esito diverso da quella dell’11 febbraio.

Questione di appetibilità, e solidità economica e imprenditoriale, assente a Catania da tempo immemore, ma che vede nel tempo che scorre, il suo nemico peggiore.

