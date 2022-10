Calcio: Ceferin 'mi ricandiderò per presidenza UEFA'

ROMA, 03 OTT - "Si mi candiderò per un altro mandato da presidente Uefa? Ho già ricevuto 55 lettere di sostegno. Sarebbe strano se non mi candidassi. Se sarò l'unico candidato? Ad oggi sembra di sì…". Lo ha detto Aleksander Ceferin, presidente Uefa, durante l'84 congresso AIPS. Poi sulle elezioni della Fifa aggiunge: "Non credo Europa presenterà un candidato", mentre sui rapporti con l'organizzazione governata da Gianni Infantino commenta: "Tra Uefa e Fifa c'è sempre qualche difficoltà, ma i rapporti sono migliori oggi. Penso poi sia imporrante che ognuno protegga le proprie organizzazioni, ma soprattutto proteggere il calcio"

