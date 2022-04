Calcio: cessione Milan, meno di un mese per decidere futuro

MILANO, 15 APR - Potrebbe bastare poco meno di un mese per decidere il destino del Milan, di cui Investcorp sta trattando l'acquisizione dagli americani di Elliott. Sarebbe questa, infatti, la durata dell'esclusiva concessa al fondo mediorientale da Elliott, secondo quanto si apprende in ambienti finanziari. Confermato in un miliardo di euro, incluso il debito, il valore attorno a cui le parti stanno cercando un accordo per il club rossonero.

