Calcio:Chiellini, La mia carriera? Oltre il sogno di bambino

ROMA, 30 MAG - ''Una parola per definire la mia carriera? Inimmaginabile, il più bel sogno che potessi avere da bambino, come non avrei mai pensato o sperato , proprio per questo me la sta godendo fino in fondo''. Così Giorgio Chiellini a pochi giorni dall'ultima partita in azzurro dopo 117 presenze (4° posto, agganciato De Rossi nella classifica della Nazionale): la finale fra l'Italia campione d'Europa e l'Argentina detentrice della Coppa America in programma mercoledì a Londra nello stadio di Wembley.''E' una mia scelta lasciare a ancora a livelli alti - ha continuato il capitano della Nazionale e della Juventus - Dopo la finale di Coppa Italia con l'Inter mi sto preparando da settimane per la sfida con l'Argentina, proprio per finire alla grande. Chiudere, con tutto il rispetto, contro la Germania in Nations League non sarebbe stato lo stesso. Cosa dirò nel mio ultimo discorso ai compagni? Sono più uomo di abbracci che di parole''.

