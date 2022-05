Calcio: Chiellini, lascio la Juve con tanta serenità

ROMA, 16 MAG - "Sono felice e orgoglioso, lasco con tanta gioia e serenità perché è stata una decisione ponderata a lungo, ho sempre detto che avrei voluto salutare ad un livello alto, sono riuscito a dimostrare che le partite riesco o ancora prepararle bene. Ora lascio spazio ai giovani, magari a qualcuno di loro ho anche tarpato le ali". Giorgio Chiellini, a Sky Sport, ha parlato dopo le emozioni della serata allo Stadium contro la Lazio, ultima partita con la Juventus del difensore davanti ai propri tifosi. "Il mondiale mancato ha accelerato la mia scelta" ha detto ancora Chiellini, rimasto in campo per 17 minuti questa sera, "uno per ogni anno alla Juventus". Quanto al suo futuro "un'esperienza all'estero mi attrae, ma dovrò parlarne e capire con la famiglia cosa sia il meglio per tutti". Chi pensa che possa essere il suo erede nella Juventus ed in Nazionale? "Quando ha smesso Pirlo tutti erano preoccupati, perché le sue caratteristiche erano insostituibili - ha risposto Chiellini - Si sono dovuti creare nuovi equilibri, sia alla Juve che in azzurro. In Nazionale abbiamo Alessandro Bastoni che secondo me è un difensore fortissimo anche se con caratteristiche diverse dalle mie e che passerà alla storia come Bastoni. Penso che l'Italia possa dormire sonni tranquilli".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA