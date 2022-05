Calcio: Chiellini, Rimpianti? Vincere Mondiale e Champions

FIRENZE, 30 MAG - ''Rimpianti? Mi sarebbe piaciuto vincere il Mondiale con la Nazionale e la Champions con la Juventus ma non si può avere tutto, ma in questi 20 anni ho davvero dato tutto me stesso e lo farò fino all'ultimo, come dovessi giocare altri 10 anni''. Lo ha detto Giorgio Chiellini oggi a Coverciano in attesa di disputare l'ultima partita in azzurro, dopo 18 anni, mercoledì a Londra contro l'Argentina. ''Nel corso della mia carriera ho imparato a vincere come a perdere, quel che conta è l'equilibrio'' - ha aggiunto il difensore che poi è intervenuto sull'esclusione dell'Italia dal Mondiale dopo la sconfitta con la Macedonia: ''I due pareggi di settembre hanno fatto scattare l'allarme, poi siamo arrivati al momento cruciale non nelle migliori condizioni. Dispiace perché pensavamo che avremmo potuto disputare un bel Mondiale. Sono intanto contento che sia rimasto Mancini come ct perché dà garanzie al gruppo e per la sua crescita''.

