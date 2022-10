Calcio:Chiellini 'soffro per Juve,questa crisi mi ricorda 2010'

ROMA, 13 OTT - "Soffro per la Juve, questa crisi mi ricorda il 2010". L'ex difensore bianconero Giorgio Chiellini analizza a Sky Sport il momento no della Juventus, che va in ritiro dopo la brutta sconfitta con il Maccabi: "Mi dispiace vederla con questi problemi. Non c'è un solo colpevole- sottolinea Chiellini ora a Los Angeles in Mls - ci sono tante persone che lavorano insieme e che possono fare di più. Questi momenti così difficili li abbiamo vissuti nel 2010".

