Calcio: chiuso mercato, giornata frenetica a Milano senza colpi

MILANO, 31 GEN - La porta si è chiusa alle 20 in punto, la finestra invernale di mercato è finita ma senza grossi colpi. Anzi, a una manciata di secondi l'ultimo affare sembrava essere il ritorno di Simone Verdi alla Salernitana, ma il contratto per il prestito tra il Torino e i campani non sarebbe stato depositato in tempo. Nessuna sorpresa quindi nemmeno all'ultima ora per i vari tormentoni di mercato degli ultimi giorni, da Zaniolo a Skriniar. Giornata comunque frenetica all'hotel Sheraton in zona San Siro a Milano, sede ufficiale del calciomercato, in cui sono stati diversi gli affari conclusi fino all'ultimo minuto.

