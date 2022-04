Calcio: Clivense di Pellissier raccoglie oltre 150mila euro

VERONA, 27 APR - E' bastata meno di un'ora alla FC Clivense di Verona, la società fondata dall'ex capitano del Chievo Sergio Pellissier, per superare l'obiettivo minimo di 150mila euro del crowdfunding. Le sottoscrizioni sono state avviate oggi e ci sono ancora 49 giorni a disposizione per raggiungere quota un milione di euro ritenuta necessaria in vista dell'iscrizione al prossimo campionato di serie D. Al momento sono state raccolte una novantina di sottoscrizioni per circa 190mila euro. La Clivense è stata fondata in questa stagione con l'iscrizione al campionato di 3/a categoria, il primo scalino del calcio dilettantistico. La società ambisce ad acquisire il titolo di serie D prima del campionato 2022/2023 e a ritornare in Serie B entro il 2027.

