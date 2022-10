Calcio: colpo del Torino che vince a Udine

UDINE, 23 OTT - Il Torino ha inflitto all'Udinese la prima sconfitta casalinga del campionato andando a vincere 2-1 alla Dacia Arena. Granata in vantaggio per primi con Aina al 14' del primo tempo. La reazione dei friulani ha portato al pareggio di Deoulofeu al 26'. Al 24' della ripresa la rete di Pellegri ha riportato avanti il Torino. Che al 94' avrebbe l'occasione di blindare il successo, ma Karamoh, a tu per tu con Silvestri, è fermato dal portiere avversario. Un minuto dopo è invece Milinkovic Savic a salvare la vittoria, deviando la conclusione ravvicinata di Beto.

