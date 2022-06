Calcio: Consiglio Figc, ufficiale spareggio per lo scudetto

ROMA, 28 GIU - Il Consiglio federale della Figc, nella riunione odierna, ha approvato sia le date dei campionato per la prossima stagione, sia le modifiche richieste per rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni - con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari - e per introdurre la gara di spareggio per assegnare lo scudetto nel caso di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A, con i rigori, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90'. Queste le date ufficializzate dei campionati per la stagione sportiva 2022/2023: Serie A, 14 agosto/4 giugno; Serie B, 13 agosto/19 maggio; Serie C, 28 agosto/23 aprile; Serie A femminile, 27 agosto/28 maggio; Serie B, 18 settembre/28 maggio; Dilettanti, 4 settembre/maggio. Il Consiglio ha quindi approvato le disposizioni per le partecipazioni delle seconde squadre delle società di Serie A al campionato di Serie C. La scadenza delle eventuali domande di ripescaggio è fissata al 19 luglio. In conclusione, è stato definitivamente allineato il Regolamento Agenti Figc al relativo Regolamento del CONI, con particolare riferimento all'art.22 che investe l'istituto della domiciliazione.

