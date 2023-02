Calcio: corsa Champions, Napoli sicuro e Milan in affanno

ROMA, 07 FEB - In attesa della ripresa della Champions League, la prossima settimana con l'andata degli ottavi di finale, in serie A la corsa alla qualificazione per la prossima edizione vede impegnate cinque squadre per tre posti calcolando che uno, virtualmente, è già di proprietà del Napoli. La rinata Inter è quella che sembra avere le maggiori di chance di finire tra le prime quattro, dato che gli esperti Sisal vedono la sua qualificazione a quota rasoterra, 1,10. Alle spalle dell'Inter si fa largo la Roma che non entra tra le prime quattro del campionato dal 2018 e punta all'obiettivo con Dybala in campo e Mourinho in panchina: l'impresa giallorossa è data a 1,60. Anche la Lazio è in piena corsa e l'obiettivo per i biancocelesti si gioca a 1,75, così come lo è l'Atalanta, data a 1,80. Al momento, la squadra che appare più indietro è il Milan. I campioni d'Italia, partono nelle retrovie per tornare in Champions essendo offerti a 1,90 e dalla attuale settima posizione solo un deciso cambio di marcia potrebbe garantire ai rossoneri l'accesso tra le prime quattro di Serie A.

