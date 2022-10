Calcio: CR7 non convocato per match di sabato col Chelsea

(ANSA-AFP) - LONDRA, 20 OTT - Cristiano Ronaldo non è stato convocato dal Manchester United per la partita di sabato con il Chelsea. La decisione dopo che ieri il portoghese, in occasione del match con il Tottenham, ha lasciato la panchina prima della fine della partita. "Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita", si legge in un comunicato dello United. (ANSA-AFP).

